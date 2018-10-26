Нацбанк третий день подряд ослабляет гривню
26 октября, 2018, 10:05
На пятницу, 26 октября, НБУ установил официальный валютный курс на уровне 28,34 грн/$, 32,35 грн/евро и 4,31 грн за 10 российских рублей
Об этом сообщает сайт НБУ.
На черном рынке, по данным финансового портала "Минфин", 26 октября по состоянию на 10:00 доллар в среднем покупают по 28,22 грн, продают - по 28,28 грн.
При этом предложения по покупке колеблются в пределах 28,15-28,27 грн/$, продажи - в пределах 28,28-28,6 грн/$.
23 октября доллар по курсу НБУ стоил 28,08 грн, евро - 32,28 грн, 24 октября курс НБУ составлял 28,15 грн/$, 32,31 грн/евро, 25 октября - 28,21 грн/$, 32,13 грн/евро.
В начале текущей недели, 22 октября официальный валютный курс составил 28,18 грн/$, 32,32 грн/евро и 4,28 грн за 10 российских рублей.
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