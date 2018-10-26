На Одесчине, в порту 2 недели держат в фуре 300 овец. Часть животных погибла, остальные убьют

26 октября, 2018, 13:41

В порту города Черноморск Одесской области с 12 октября стоит закрытая фура с 300 овцами, часть из которых уже погибли

Об этом сообщает "Украинская правда".

По данным издания, фирма-владелец животных осуществила таможенное оформление живого товара в Турцию, но турецкий покупатель не забрал овец, которых в конце концов вернули в Украину.

По украинскому закону, нельзя ввозить животных из стран, где происходили вспышки опасных болезней. В перечень таких стран входит Турция, где ранее фиксировали вспышки оспы овец и ящура. Турецкая сторона должна была предоставить подтверждение, что овцы не контактировали с другими животными. Поскольку таких подтверждений предоставлено не было, живой товар подлежит уничтожению в Украине за средства владельца или перевозчика. Соответственно, животных надо было вывезти на специальный полигон в Винницкой области, но владелица овец пока не имеет на это разрешения.

Из-за того, что вопрос по овцам не был решен, животные, которые находились в ужасных условиях в закрытой фуре, начали гибнуть. При этом их не выпускают из фуры, так это - затаможенный товар.

По словам представителя Одесской таможни Елены Гусевой, таможня не может принять никаких мер, и даже если все животные погибнут, таможня не сможет просто отправить машину с овцами на скотомогильник.

"Мы не можем вмешаться, у нас нет законных оснований для этого. Но мы сейчас приняли решение - и ветслужба также - писать обращения в полицию о привлечении к ответственности владелицы животных", - сказала представитель таможни.

По данным одесского издания "Думская", овцы принадлежат компании "Украниксар". Директор фирмы Елена Севинч сообщила изданию, что ждет разрешения на утилизацию животных.

"Я живу в этой машине, нахожусь на территории порта нелегально, мне даже пропуск не выдали. Животные живут на трупах своих собратьев, вокруг страшная вонь. Написали опять в Киев, теперь ждем ответа на запрос об утилизации абсолютно здоровых животных. То есть их можно только убить и утилизировать, ибо даже вернуть на собственную ферму я не могу - мне это запретили", - рассказала Севинч.

Редакция "Украинской правда" обратилась с запросом к Госпродспотребслужбе, в которой ответили, что овец решили убить и утилизировать.

"Первый заместитель председателя Госпродспотребслужбы поручил обеспечить проведение идентификации груза и его сопровождение во время перевозки вышеупомянутых животных с территории ГП "Морской торговый порт "Черноморск" к месту утилизации, а также поручил обеспечить контроль во время проведения утилизации", - говорится в ответе на запрос.

Представитель Одесской таможни Гусева отметила, что законно уничтожить животных под контролем ветеринаров можно только на специальном полигоне в Виннице.

Фото: "Думская"