На Черкасчине разоблачили майора ВСУ, который вымогал у военных деньги

26 октября, 2018, 11:56

СБУ разоблачила в Черкасской области начальника финансово-экономической службы одной из воинских частей, который систематически требовал у военнослужащих взятки

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Спецслужащие установили, что майор ВСУ наладил механизм вымогательства взяток от военнослужащих, которые увольняются со службы. За 5 тыс. грн он обеспечивал надлежащее оформление финансовых документов для получения военными предусмотренных законом выплат и не создавал искусственных препятствий в получении необходимых справок.

Взяточника задержали в центре Черкасс во время получения очередной взятки. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику подозрения по ч. 3 ст. 368 Криминального кодекса Украины (получение взятки в особенно крупном размере или служебным лицом, которое занимает особенно ответственное положение) и избрания меры пресечения.

Продолжается установление обстоятельств и других лиц, предположительно причастных к взяточничеству.