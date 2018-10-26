На Черкасчине разоблачили майора ВСУ, который вымогал у военных деньги
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Спецслужащие установили, что майор ВСУ наладил механизм вымогательства взяток от военнослужащих, которые увольняются со службы. За 5 тыс. грн он обеспечивал надлежащее оформление финансовых документов для получения военными предусмотренных законом выплат и не создавал искусственных препятствий в получении необходимых справок.
Взяточника задержали в центре Черкасс во время получения очередной взятки. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику подозрения по ч. 3 ст. 368 Криминального кодекса Украины (получение взятки в особенно крупном размере или служебным лицом, которое занимает особенно ответственное положение) и избрания меры пресечения.
Продолжается установление обстоятельств и других лиц, предположительно причастных к взяточничеству.
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