МИД Украины выразило протест в отношении призыва крымчан в армию РФ
Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства в своем Twitter.
"Такие действия являются грубым нарушением обязательств согласно международному гуманитарному праву, которое запрещает России как государству-окупанту, принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах, так же, как и запрещает оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию", - говорится в сообщении.
Кроме того, как отмечается, в тематическом докладе Верховного комиссара ООН по правам человека "Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)", зафиксированы многочисленные факты преследований оккупантами жителей Крыма за нежелание служить в российской армии.
"МИД Украины требует от Российской Федерации отменить призыв на военную службу на временно оккупированной части суверенной территории Украины - Автономной Республике Крым и городе Севастополь, прекратить преследование граждан Украины за нежелание служить в оккупационной армии, а также обеспечить неукоснительное соблюдение своих международных обязательств как государства-оккупанта", - подчеркнули в украинском МИД.
Соответствующая нота протеста была направлена российской стороне накануне, 25 октября .
Заявление МИД Украины в связи с осуществлением #РФ очередного призыва на военную службу на временно оккупированной территории АР #Крым и г.Севастополь.— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 26 октября 2018 г.
▶ https://t.co/NYVvlyyG0O pic.twitter.com/0lafyN7czs
- Напомним, Россия осуществила незаконный призыв крымчан в российскую армию и привлекает к военным операциям в Сирии.
- Прокуратура Автономной Республики Крым подала иск в Международный уголовный суд из-за несоблюдения Россией норм международного права, согласно которым призыв на службу в вооруженные силы государства-оккупанта является запретом.
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