 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

МИД Украины выразило протест в отношении призыва крымчан в армию РФ

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за осуществления Российской Федерацией очередного призыва на военную службу в оккупированном Крыму и Севастополе

Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства в своем Twitter.

"Такие действия являются грубым нарушением обязательств согласно международному гуманитарному праву, которое запрещает России как государству-окупанту, принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах, так же, как и запрещает оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, в тематическом докладе Верховного комиссара ООН по правам человека "Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)", зафиксированы многочисленные факты преследований оккупантами жителей Крыма за нежелание служить в российской армии.

"МИД Украины требует от Российской Федерации отменить призыв на военную службу на временно оккупированной части суверенной территории Украины - Автономной Республике Крым и городе Севастополь, прекратить преследование граждан Украины за нежелание служить в оккупационной армии, а также обеспечить неукоснительное соблюдение своих международных обязательств как государства-оккупанта", - подчеркнули в украинском МИД.

Соответствующая нота протеста была направлена российской стороне накануне, 25 октября .

  • Напомним, Россия осуществила незаконный призыв крымчан в российскую армию и привлекает к военным операциям в Сирии.
  • Прокуратура Автономной Республики Крым подала иск в Международный уголовный суд из-за несоблюдения Россией норм международного права, согласно которым призыв на службу в вооруженные силы государства-оккупанта является запретом.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 октября, 2018 пятница

больше новостей

26 октября, 2018 пятница

25 октября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать