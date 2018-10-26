МИД Украины выразило протест в отношении призыва крымчан в армию РФ

26 октября, 2018, 18:30

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за осуществления Российской Федерацией очередного призыва на военную службу в оккупированном Крыму и Севастополе

Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства в своем Twitter.

"Такие действия являются грубым нарушением обязательств согласно международному гуманитарному праву, которое запрещает России как государству-окупанту, принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах, так же, как и запрещает оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, в тематическом докладе Верховного комиссара ООН по правам человека "Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)", зафиксированы многочисленные факты преследований оккупантами жителей Крыма за нежелание служить в российской армии.

"МИД Украины требует от Российской Федерации отменить призыв на военную службу на временно оккупированной части суверенной территории Украины - Автономной Республике Крым и городе Севастополь, прекратить преследование граждан Украины за нежелание служить в оккупационной армии, а также обеспечить неукоснительное соблюдение своих международных обязательств как государства-оккупанта", - подчеркнули в украинском МИД.

Соответствующая нота протеста была направлена российской стороне накануне, 25 октября .

Заявление МИД Украины в связи с осуществлением #РФ очередного призыва на военную службу на временно оккупированной территории АР #Крым и г.Севастополь.



▶ https://t.co/NYVvlyyG0O pic.twitter.com/0lafyN7czs — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 26 октября 2018 г.