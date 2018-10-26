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МИД РФ назвал резолюцию Европарламента относительно Азовского моря "пропагандистской"

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали принятую накануне Европарламентом резолюцию по ситуации в Азовском море

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала резолюцию "очередной пропагандистской картой", которая не основывается на какой-либо фактологической базе".

По мнению Захаровой, тема с ситуацией в Азовском море "была придумана" странами Запада для критики России.

Напомним, 25 октября Европарламент принял резолюцию с осуждением действий России в Азовском море,  нарушающих международное морское право.

В ЕП также призвали страны - члены Европейского Союза в Совете ЕС быть готовыми усилить санкции против РФ в случае обострения ситуации в регионе.

С апреля 2018 года Россия начала устраивать провокации в Азовском море, захватывая суда, направляющиеся в порты Бердянска и Мариуполя во время их прохода через Керченский пролив.

При этом агрессивные действия российской стороны противоречат международному договору, согласно которому Азовское море является водами внутреннего пользования как для Украины, так и для РФ, и его могут свободно использовать обе страны.

В связи с этим Украина ведет переговоры с ЕС и США о введении санкций против России в ответ на блокаду Азовского моря.

Кроме того, СНБО утвердил комплекс мер по защите национальных интересов в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе.

  • По словам главы Мининфраструктуры Владимира Омеляна, украинские порты потеряли более 1 млрд грн из-за агрессии РФ в Азовском море.
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