Мы придем к вам на тракторах и комбайнах, - Лукашенко о посредничестве в русско-украинской войне

26 октября, 2018, 17:14

Беларусь готова быть посредником в разрешении военного конфликта между Россией и Украиной, но только ради достижения мира между странами

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 26 октября, во время форума регионов Украины и Беларуси в Гомеле, передает Еспресо.TV.

"Мы готовы включиться в этот конфликт, там где сложно. Мы готовы это сделать, но только ради одного - ради мира", - сказал Лукашенко.

При этом он отметил, что готов действовать только в рамках договоренностей между Россией и Украиной. То есть мира на Донбассе и прекращение вооруженного конфликта с Россией, по мнению Лукашенко, могут достичь "только три славянские народы, а не европейцы или американцы".

"Если мы придем с севера к вам, то мы придем на комбайнах, тракторах, на троллейбусах и автобусах. Мы никогда не придем к вам на танках. Мы не просимся ни посредниками, ни миротворцами. Мы просто за вас беспокоимся. И если мы сможем что-то сделать в этом плане, мы готовы. Нам это решение дается непросто... Украина всегда будет сильной и цветущей, но надо уметь договариваться", - заявил президент Беларуси.

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Напомним, в пятницу, 26 октября, в Гомеле в формате "с глазу на глаз" состоялась встреча президентов Украины и Беларуси Петра Порошенко и Александра Лукашенко. Затем планировалось подписание ряда документов и заключение договоренностей, направленных на расширение сотрудничества между двумя странами во всех направлениях.

Ранее, 24 октября, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным.