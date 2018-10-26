Мы придем к вам на тракторах и комбайнах, - Лукашенко о посредничестве в русско-украинской войне
Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 26 октября, во время форума регионов Украины и Беларуси в Гомеле, передает Еспресо.TV.
"Мы готовы включиться в этот конфликт, там где сложно. Мы готовы это сделать, но только ради одного - ради мира", - сказал Лукашенко.
При этом он отметил, что готов действовать только в рамках договоренностей между Россией и Украиной. То есть мира на Донбассе и прекращение вооруженного конфликта с Россией, по мнению Лукашенко, могут достичь "только три славянские народы, а не европейцы или американцы".
"Если мы придем с севера к вам, то мы придем на комбайнах, тракторах, на троллейбусах и автобусах. Мы никогда не придем к вам на танках. Мы не просимся ни посредниками, ни миротворцами. Мы просто за вас беспокоимся. И если мы сможем что-то сделать в этом плане, мы готовы. Нам это решение дается непросто... Украина всегда будет сильной и цветущей, но надо уметь договариваться", - заявил президент Беларуси.
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Напомним, в пятницу, 26 октября, в Гомеле в формате "с глазу на глаз" состоялась встреча президентов Украины и Беларуси Петра Порошенко и Александра Лукашенко. Затем планировалось подписание ряда документов и заключение договоренностей, направленных на расширение сотрудничества между двумя странами во всех направлениях.
Ранее, 24 октября, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным.
- Напомним, что украинец Павел Гриб исчез на территории Беларуси на прошлогодний День независимости Украины - 24 августа 2017 года. В тот день он отправился в Гомель на свидание к девушке, с которой познакомился в российской соцсети "ВКонтакте". Как выяснилось позже, на то время Павел уже находился в розыске по ст. 205 УК России (террористический акт).
- ФСБ России обвинила Павла в подготовке теракта в школе.
- 25 октября 2017 года в Минске был задержан собственный корреспондент "UA: Украинское радио" Павел Шаройко. Его обвинили в шпионаже и заявили, что он является кадровым сотрудником разведки Украины. 23 мая 2018 года стало известно, что Верховный суд Беларуси приговорил Шаройка к восьми годам лишения свободы.
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