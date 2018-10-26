 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Латвия получила системы противовоздушной обороны Stinger

Латвия получила закупленные в Дании ракетные системы противовоздушной обороны Stinger

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Латвии.

"Это исторический этап. Полученные из Дании ракетные системы Stinger значительно поспособствуют укреплению оборонных возможностей подразделений Вооруженных сил Латвии", - сказал министр обороны Раймонд Бергманис.

В августе этого года латвийские военные уже учились на операторов Stinger в Финляндии. В результате была разработана учебная программа для военно-воздушных сил Латвии. В 2019 году в учебный центр должны поступить специальные симуляторы.

В дальнейшем будет подписано соглашение с Агентством поддержки и закупки НАТО о содержании ракетных системы Stinger. Планируется проведение регулярных испытаний, чтобы продемонстрировать безопасность их использования и соответствие эксплуатационным требованиям.

  • Stinger - одна из наиболее эффективных систем противовоздушной обороны, которые также используются многими странами союзниками НАТО. Закупленным вооружением будут обеспечены механизированная пехотная бригада и воздушные силы. Сейчас на вооружении латвийской армии находится ракетный комплекс ближнего действия RBS-70.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 октября, 2018 пятница

больше новостей

26 октября, 2018 пятница

25 октября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать