Латвия получила системы противовоздушной обороны Stinger
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Латвии.
"Это исторический этап. Полученные из Дании ракетные системы Stinger значительно поспособствуют укреплению оборонных возможностей подразделений Вооруженных сил Латвии", - сказал министр обороны Раймонд Бергманис.
В августе этого года латвийские военные уже учились на операторов Stinger в Финляндии. В результате была разработана учебная программа для военно-воздушных сил Латвии. В 2019 году в учебный центр должны поступить специальные симуляторы.
В дальнейшем будет подписано соглашение с Агентством поддержки и закупки НАТО о содержании ракетных системы Stinger. Планируется проведение регулярных испытаний, чтобы продемонстрировать безопасность их использования и соответствие эксплуатационным требованиям.
- Stinger - одна из наиболее эффективных систем противовоздушной обороны, которые также используются многими странами союзниками НАТО. Закупленным вооружением будут обеспечены механизированная пехотная бригада и воздушные силы. Сейчас на вооружении латвийской армии находится ракетный комплекс ближнего действия RBS-70.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-