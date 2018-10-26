Латвия получила системы противовоздушной обороны Stinger

26 октября, 2018, 19:39

Латвия получила закупленные в Дании ракетные системы противовоздушной обороны Stinger

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Латвии.

"Это исторический этап. Полученные из Дании ракетные системы Stinger значительно поспособствуют укреплению оборонных возможностей подразделений Вооруженных сил Латвии", - сказал министр обороны Раймонд Бергманис.

В августе этого года латвийские военные уже учились на операторов Stinger в Финляндии. В результате была разработана учебная программа для военно-воздушных сил Латвии. В 2019 году в учебный центр должны поступить специальные симуляторы.

В дальнейшем будет подписано соглашение с Агентством поддержки и закупки НАТО о содержании ракетных системы Stinger. Планируется проведение регулярных испытаний, чтобы продемонстрировать безопасность их использования и соответствие эксплуатационным требованиям.