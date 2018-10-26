Киевский патриархат выдвинет Филарета на должность главы единой автокефальной церкви
Об этом заявил наместник патриарха митрополит Епифаний, передает "РБК-Украина".
По словам Епифания, сам Филарет не будет выдвигать свою кандидатуру.
"Его будем мы - архиереи Киевского патриархата - единогласно выдвигать. Все 40 архиереев едины в том мнении, что только святейший патриарх имеет все необходимые качества для того, чтобы возглавить поместную православную церковь", - сказал Епифаний.
Клирик также уточнил, что предстоятеля единой украинской поместной православной автокефальной церкви будут избирать на Объединительном соборе.
В свою очередь Филарет на пресс-конференции "Украинская церковь на пути утверждения автокефалии" заявил, что на Объединительный собор делегируют более 60 епископов трех церквей - УПЦ Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и УПЦ Московского патриархата, - которые голосованием будут избирать предстоятеля единой церкви.
"Следующий шаг к автокефалии - созыв Архиерейского собора, который будет состоять из трех церквей Киевского патриархата - это более 40 епископов, Автокефальной церкви - 12 епископов и, говорят, что минимум 10 епископов Московского патриархата. То есть из этих епископов будет созван Собор и на этом Соборе будет зафиксировано объединение всех трех церквей в одну Украинскую православную церковь", - пояснил Филарет.
Дату объединительного собора должен определить Вселенский патриарх.
- Напомним, 11 октября Вселенский патриархат отменил анафему в отношении патриарха УПЦ КП Филарета и признал аннексию Киевской митрополии Москвой незаконной. Кроме того, Вселенский патриархат подтвердил предоставление автокефалии Украинской церкви.
- В РПЦ заявили, что Вселенский патриарх "пересек красную черту". 14 октября полиция задержала возле подконтрольной Московскому патриархату Киево-Печерской лавры около 100 подозрительных парней.
- 15 октября РПЦ полностью разорвала отношения со Вселенским патриархатом из-за решения о разрешении на создание автокефальной церкви в Украине. Верующим РПЦ запретили молиться в храмах Вселенского патриархата. Русская церковь в Нью-Йорке объявила бойкот Константинополю. РПЦ объявила вселенского патриарха Варфоломея "раскольником" и требует извинений за Украину.
- Митрополит УПЦ (МП) Александр (Драбинко) назвал себя и остальную Киевскую митрополию клириками Вселенского патриархата.
- Верховная Рада передала Андреевскую церковь в Киеве в пользование Вселенского патриархата. Ее планируют сделать посольством Вселенского патриарха.
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