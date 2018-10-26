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Киевский патриархат выдвинет Филарета на должность главы единой автокефальной церкви


фото: pravda.com.ua
Украинская православная церковь Киевского патриархата выдвинет своего главу- патрарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета (Михаила Денисенко) - на пост предстоятеля единой автокефальной поместной церкви

Об этом заявил наместник патриарха митрополит Епифаний, передает "РБК-Украина".

По словам Епифания, сам Филарет не будет выдвигать свою кандидатуру.

"Его будем мы - архиереи Киевского патриархата - единогласно выдвигать. Все 40 архиереев едины в том мнении, что только святейший патриарх имеет все необходимые качества для того, чтобы возглавить поместную православную церковь", - сказал Епифаний.

Клирик также уточнил, что предстоятеля единой украинской поместной православной автокефальной церкви будут избирать на Объединительном соборе.

В свою очередь Филарет на пресс-конференции "Украинская церковь на пути утверждения автокефалии" заявил, что на Объединительный собор делегируют более 60 епископов трех церквей - УПЦ Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и УПЦ Московского патриархата, - которые голосованием будут избирать предстоятеля единой церкви.

"Следующий шаг к автокефалии - созыв Архиерейского собора, который будет состоять из трех церквей Киевского патриархата - это более 40 епископов, Автокефальной церкви - 12 епископов и, говорят, что минимум 10 епископов Московского патриархата. То есть из этих епископов будет созван Собор и на этом Соборе будет зафиксировано объединение всех трех церквей в одну Украинскую православную церковь", - пояснил Филарет.

Дату объединительного собора должен определить Вселенский патриарх.

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