Хищение $20 млн в "Сбербанке": сын нардепа Березкина и еще 6 арестованных вышли под залог
Об этом сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Виталий Кравец, передает "РБК-Украина".
Прокурор также отметил, что под залог освободили еще 5 подозреваемых - работников ЗАО "Креатив": экс-директора ООО ЗМЖ Сергея Тимченко, руководителя ЗАО "Креатив" Александра Бойко, Оксану Сикорскую, Виталия Пустовита и экс-главного бухгалтера Татьяну Слюсаренко.
Кроме того, прокурор САП Валентин Мусияка сообщил изданию, что 25 октября после уплаты 7 млн грн залога была освобождена из-под стражи заместитель главы правления "Ощадбанка" Ирина Земцова. При этом прокуратура просила о 50 млн грн залога.
"Земцова вышла под залог вчера вечером. На нее возложены все обязанности, включая ношение электронного браслета", - сказал прокурор.
- Напомним, НАБУ расследует завладение $20 млн из госбанка, в котором подозревают нардепа Станислава Березкина, его родственников и бизнес-партнеров.
- САП задержала сына Станислава Березкина предпринимателя Максима Березкина. В деле 10 лицам объявлено о подозрении.
- Суд арестовал заместительницу главы "Сбербанка" Ирина Земцову и Максима Березкина. При этом прокурор просил для Березкина 150 млн грн залога, но суд назначил залог в 5 млн грн.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-