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Хищение $20 млн в "Сбербанке": сын нардепа Березкина и еще 6 арестованных вышли под залог

Арестованного по делу хищений в "Сбербанке" сына нардепа Станислава Березкина Максима Березкина освободили после уплаты за него 5 млн грн залога

Об этом сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Виталий Кравец, передает "РБК-Украина".

Прокурор также отметил, что под залог освободили еще 5 подозреваемых - работников ЗАО "Креатив": экс-директора ООО ЗМЖ Сергея Тимченко, руководителя ЗАО "Креатив" Александра Бойко, Оксану Сикорскую, Виталия Пустовита и экс-главного бухгалтера Татьяну Слюсаренко.

Кроме того, прокурор САП Валентин Мусияка сообщил изданию, что 25 октября после уплаты 7 млн ​​грн залога была освобождена из-под стражи заместитель главы правления "Ощадбанка" Ирина Земцова. При этом прокуратура просила о 50 млн грн залога.

"Земцова вышла под залог вчера вечером. На нее возложены все обязанности, включая ношение электронного браслета", - сказал прокурор.

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