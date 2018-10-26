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Как звездный футболист Бекхэм поздравил украинского медалиста "Игр непокоренных"


фото: facebook
Знаменитый английский футболист Дэвид Бекхэм поздравил украинца Василия Омельченко с серебром "Игр непокоренных"

Об этом сообщает Invictus Games:Team Ukraine в facebook.

Дэвид Бекхэм, который является послом "Игр непокоренных" в Сиднее, сделал общее фото с украинским легкоатлетом.

Василий Омельченко завоевал серебряную медаль "Игр непокоренных" в прыжках в длину. Он показал результат 5.43 м. Украинец на соревнованиях в Сиднее также примет участие в забеге на 400 м.

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