Как звездный футболист Бекхэм поздравил украинского медалиста "Игр непокоренных"
26 октября, 2018, 14:01
Знаменитый английский футболист Дэвид Бекхэм поздравил украинца Василия Омельченко с серебром "Игр непокоренных"
Об этом сообщает Invictus Games:Team Ukraine в facebook.
Дэвид Бекхэм, который является послом "Игр непокоренных" в Сиднее, сделал общее фото с украинским легкоатлетом.
Василий Омельченко завоевал серебряную медаль "Игр непокоренных" в прыжках в длину. Он показал результат 5.43 м. Украинец на соревнованиях в Сиднее также примет участие в забеге на 400 м.
- Другой украинец Юрий Дмитренко выиграл серебряную награду в метании диска на "Играх непокоренных".
- Первую медаль на "Играх непокоренных" в Сиднее сборной Украины принес Денис Фищук в велоспорте.
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