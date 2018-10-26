Государство не может быть качественным владельцем, - Жеваго

26 октября, 2018, 16:50

Государство не может быть качественным владельцем, все страны в мире приватизируют свои предприятия

Об этом в программе "Княжицкий" на Еспресо.TV рассказал бизнесмен, народный депутат Константин Жеваго.

"Не может государство быть качественным владельцем, мы должны приватизировать все. Приватизация, которую нам обещали последние пять лет, не происходит. Все страны в мире приватизируют свои предприятия. Единственное, что их надо приватизировать через открытые конкурсы, привлекать в советники известные мировые банки", - сказал Жеваго.

По его словам, если в Украину придут 100, 200, 300 млн долларов инвестиций, то за ними зайдут западные банки, компании и юристы.

"Они будут нанимать на работу украинцев, которые получат опыт и после этого получат достойную заработную плату. Эти люди являются средним классом, который создает наше суверенное государство. Потому что средний класс в любой стране создает суверенитет своего государства", - добавил народный депутат.

Отметим, что Жеваго считает, что проблемой Украины является отсутствие профессиональных людей, которые руководили бы отраслями или министерствами и ведомствами

Полную версию интервью Константина Жеваго смотрите в воскресенье, 28 октября, в 10:10.