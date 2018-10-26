Google запустил новые домены для быстрого создания документов

26 октября, 2018, 17:25

Компания Google запустила новый тип доменов - doc.new, что позволяет быстро создавать документы

Для создания нового документа достаточно лишь перейти по короткому адресу doc.new

Кроме Google Документов короткие ссылки были созданы для других сервисов компании: Таблицы, Формы, Презентации и Сайты.

Introducing a .new time-saving trick for users. Type any of these .new domains to instantly create Docs, Sheets, Slides, Sites or Forms ↓ pic.twitter.com/erMTHOsdyH — Google Docs (@googledocs) 25 октября 2018 г.

Создать новый документ - doc.new, docs.new, document.new

Новую таблицу - sheet.new, sheets.new, spreadsheet.new

Презентация - slide.new, slides.new, deck.new, presentation.new

Сайт - site.new, sites.new, website.new