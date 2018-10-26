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Google запустил новые домены для быстрого создания документов

Компания Google запустила новый тип доменов - doc.new, что позволяет быстро создавать документы

Для создания нового документа достаточно лишь перейти по короткому адресу doc.new

Кроме Google Документов короткие ссылки были созданы для других сервисов компании: Таблицы, Формы, Презентации и Сайты.

Создать новый документ - doc.new, docs.new, document.new
Новую таблицу - sheet.new, sheets.new, spreadsheet.new
Презентация - slide.new, slides.new, deck.new, presentation.new
Сайт - site.new, sites.new, website.new

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