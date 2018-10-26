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Google уволила полсотни сотрудников за сексуальные домогательства

В течение двух лет компания Google уволила 48 сотрудников из-за обвинений в сексуальных домогательствах

Об этом сообщил генеральный директор компании Сундар Пичаи, передает Fortune.

В частности, за это время у компании в связи с обвинениями в харассменте уволили 13 топ-менеджеров.

Разработчик операционной системы Android Энди Рубин получил 90 млн долларов после его увольнения из компании. Это при том, что его обвинили в неподобающем поведении. Сам Рубин отверг все обвинения, назвав их "частью клеветнической кампании бывшей жены" перед разводом.

Пичаи отметил, что компания Google внимательно рассматривает каждую жалобу о сексуальных домогательствах или неподобающем поведении. Кроме того, ни один из сотрудников, которые были уволены после обвинений в харассменте, не получил выходное пособие.

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