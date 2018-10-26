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Главе российской части рыбкомиссии запретили въезд в Украину

Главе российской делегации комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море Игорю Рулеву и еще двум ее членам запретили въезд в Украину

Об этом рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передают Крым.Реалии.

"Вчера вечером во время пограничного контроля среди граждан, которые улетали рейсом в Стамбул, был выявлен гражданин Российской Федерации Рулев и другие члены делегации. На основании имеющейся обновленной информации у пограничников в пределах компетенции было принято решение о запрете господину Рулеву и еще двум членам делегации въезда на территорию Украины сроком на три года", – отметил Слободян.

Запрет на въезд вынесен из-за незаконного посещения оккупированного Крыма.

  • 24 октября народный депутат Украины Рефат Чубаров сорвал заседание украинско-российской Комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море из-за того, что глава российской делегации Игорь Рулев незаконно посещал оккупированный Крым.
  • Рулева, который незаконно посещал Крым, пустили в Украину из-за неосведомленности пограничников о правонарушениях.

 

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