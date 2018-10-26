Главе российской части рыбкомиссии запретили въезд в Украину

26 октября, 2018, 19:59

Главе российской делегации комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море Игорю Рулеву и еще двум ее членам запретили въезд в Украину

Об этом рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передают Крым.Реалии.

"Вчера вечером во время пограничного контроля среди граждан, которые улетали рейсом в Стамбул, был выявлен гражданин Российской Федерации Рулев и другие члены делегации. На основании имеющейся обновленной информации у пограничников в пределах компетенции было принято решение о запрете господину Рулеву и еще двум членам делегации въезда на территорию Украины сроком на три года", – отметил Слободян.

Запрет на въезд вынесен из-за незаконного посещения оккупированного Крыма.