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Филарет объяснил, какие храмы передадут единой автокефальной церкви

Киевский патриарх сказал, что путем голосования приходы УПЦ МП смогут присоединяться к Поместной автокефальной церкви

Об этом заявил Филарет, сообщает РБК-Украина.

"Если 2/3 прихода проголосует за то, чтобы остаться в Русской церкви, значит этот приход будет принадлежать Русской церкви. Если же 2/3 прихожан проголосует за украинскую церковь, то храм вместе с прихожанами перейдет в Украинскую православную церковь, а если не будет 2/3, то остается так, как есть. Никакого насилия не будет",- отметил Филарет.

Что касается храмов и помещений, то они принадлежат общине.

"И если общество переходит в УПЦ, то она переходит со своим храмом. Если она остается в РПЦ, то и храм остается с ними", - заявил патриарх Киевский.

Также он отметил, что все лавры находятся на территории Украины, а следовательно, являются ее святынями. Монахи этих лавр должны добровольно выбрать себе церковь: Украинская православная или Русская православная.

"Я верю, что рано или поздно лавры перейдут в Украинскую православную церковь, без всякого насилия. То, что они будут в Украинской православной церкви, никакого сомнения нет", - подытожил он.

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  • Напомним, президент Петр Порошенко пришел к соглашению с Вселенским патриархом Варфоломеем относительно единой поместной церкви и обратился к Верховной Раде за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху в отношении автокефальной церкви в Украине.

 

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