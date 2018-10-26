Филарет объяснил, какие храмы передадут единой автокефальной церкви
Об этом заявил Филарет, сообщает РБК-Украина.
"Если 2/3 прихода проголосует за то, чтобы остаться в Русской церкви, значит этот приход будет принадлежать Русской церкви. Если же 2/3 прихожан проголосует за украинскую церковь, то храм вместе с прихожанами перейдет в Украинскую православную церковь, а если не будет 2/3, то остается так, как есть. Никакого насилия не будет",- отметил Филарет.
Что касается храмов и помещений, то они принадлежат общине.
"И если общество переходит в УПЦ, то она переходит со своим храмом. Если она остается в РПЦ, то и храм остается с ними", - заявил патриарх Киевский.
Также он отметил, что все лавры находятся на территории Украины, а следовательно, являются ее святынями. Монахи этих лавр должны добровольно выбрать себе церковь: Украинская православная или Русская православная.
"Я верю, что рано или поздно лавры перейдут в Украинскую православную церковь, без всякого насилия. То, что они будут в Украинской православной церкви, никакого сомнения нет", - подытожил он.
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