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Австралийская пара пингвинов-геев стала родителями

Гомосексуальная пара пингвинов высидела птенца из яйца, которое им "подарили" сотрудники океанариума в Сиднее

Об этом пишет Metro.

Детеныш у Свена и Мэджика родился 19 октября. Пингвины привлекли внимание работников аквариума, когда все время ходили купаться вместе. Впоследствии пара начала строить общее гнездо из камней, и это побудило работников дать им искусственное яйцо.

Пингвины должны были ухаживать за подделкой, чтобы доказать свою состоятельность стать родителями. Когда эксперимент показал положительные результаты, фиктивное яйцо заменили настоящим, а пингвины успешно висидели детеныша.

В отличие от многих видов млекопитающих, самцы и самки пингвинов берут на себя одни и те же роли в воспитании детей и разделяют родительские обязанности пополам.

Сотрудники Sea Life Sydney сообщили, что птенец абсолютно здоров, а у пары еще будет возможность завести себе потомство в следующий сезон спаривания.

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