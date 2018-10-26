Австралийская пара пингвинов-геев стала родителями
Об этом пишет Metro.
Детеныш у Свена и Мэджика родился 19 октября. Пингвины привлекли внимание работников аквариума, когда все время ходили купаться вместе. Впоследствии пара начала строить общее гнездо из камней, и это побудило работников дать им искусственное яйцо.
Пингвины должны были ухаживать за подделкой, чтобы доказать свою состоятельность стать родителями. Когда эксперимент показал положительные результаты, фиктивное яйцо заменили настоящим, а пингвины успешно висидели детеныша.
В отличие от многих видов млекопитающих, самцы и самки пингвинов берут на себя одни и те же роли в воспитании детей и разделяют родительские обязанности пополам.
Сотрудники Sea Life Sydney сообщили, что птенец абсолютно здоров, а у пары еще будет возможность завести себе потомство в следующий сезон спаривания.
- Пара гомосексуальных пингвинов в зоопарке в городе Оденсе похитила малыша у его гетеросексуальных родителей-пингвинов
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
-
11 октября, 2018 Пангасиус гриль со сметаново-йогуртовым соусом
Читайте также
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен