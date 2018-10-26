Астрономы заметили странное белое облако над Марсом. Что это
Об этом говорится на сайте Европейского космического агентства.
Облако белого цвета шириной 19 км находится над горой Арсия с середины сентября. Несмотря на свое расположение, эта атмосферная особенность не связана с вулканической активностью: исследователи считают, что в действительности объект является орографической облачностью.
Облако, скорее всего, состоит из водяного льда и возникает через взаимодействие подветренного склона вулкана с атмосферными течениями - эффекта, возникающего в горных районах на Земле. Астрономы отмечают, что внешний вид облака меняется в течение марсианского дня, возрастая утром.
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