28 октября Украина переведет часы на зимнее время

26 октября, 2018, 16:19

В последнее воскресенье этого месяца, 28 октября, украинцы переведут часы на час назад

Необходимо будет это сделать в 4 утра. Смартфоны и гаджеты сделают это автоматически.

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В связи с введением зимнего времени, меняется график движения скоростных поездов в направлениях: Киев-Константиновка-Киев; Киев-Запорожье-Киев; Киев-Харьков; Дарница-Львов. Железнодорожники просят пассажиров обращать внимание на время отправления и прибытия поездов, указанное на проездных документах.

Как сообщалось ранее, 12 сентября Европейская комиссия представила странам ЕС план отказа от сезонной смены времени в 2019 году. Но странам-членам предоставляют право решить, по какому времени они хотят жить - по зимнему или летнему. Последний обязательный переход на летнее время состоится 31 марта 2019 года. После этого государства-члены, которые желают постоянно вернуться к зимнему периоду, смогут сделать последнюю смену сезонных часов в воскресенье 27 октября 2019 года.

Кстати, целью смены времени является более эффективное использование дневного света.