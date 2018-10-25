Жеваго: Самый страшный враг Украины - это отсутствие профессионалов

25 октября, 2018, 18:11

Проблемой Украины является отсутствие профессиональных людей, которые руководили бы отраслями или министерствами и ведомствами

Об этом в программе "Княжицкий" на Еспресо.TV рассказал бизнесмен, народный депутат Константин Жеваго.

"Самый страшный враг Украины - это отсутствие профессиональных людей, которые руководили бы индустриями, отраслями, или министерствами, понимая, что они делают. Нам не нужно выдумывать велосипед, нужно просто брать лучший опыт и его имплементировать", - сказал Жеваго.

Как пример, он привел ситуацию с управлением банковской системой страны.

"Мы имели руководительницу Национального банка, которая сделала очень много бед для экономики и для банковской системы, для людей, которые держали свои деньги в банковской системе. Со времен Второй мировой войны ни одной успешной страны не существует, где бы само государство закрыло 45-50% своей банковской системы. У нее был аргумент то, что эти банки не выполняли функции банков, а были карманными", - заявил нардеп.

По его словам, другие страны мира тоже проходили через такие ситуации, но они не закрывали банки. Наоборот, создавались такие условия, когда эти организации были вынуждены объединяться или присоединяться к другим банкам.

Жеваго напомнил, что человек должен иметь опыт и работать раньше в этой отрасли, которой он руководит. Если человек не работал ни дня в этой отрасли, то это подозрительно и напоминает игру в лотерею.

"Любой должен иметь образование и опыт. Если человек не работал ни дня, ни в одном центральном банке мира, ни в Германии, ни в США, ни в Украине, ни в Японии, то как можно таких людей назначать на руководящие должности в нашем центральном банке? Мы же не биоматериал, на котором надо проводить эксперименты!", - добавил бизнесмен.

Полную версию интервью Константина Жеваго смотрите в воскресенье, 28 октября, в 10:10.