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Жертвами оккупантов в Крыму в этом году стали 6 человек, - Крымскотатарский Ресурсный Центр


фото: radiosvoboda
Шесть человек стали жертвами оккупационного режима с летальным исходом в аннексированном Российской Федерацией Крыму за 2018 год

Об этом заявил член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев на пресс-конференции в Киеве в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"Зафиксировано шесть жертв, четверо из них - представители крымскотатарского народа", - сообщил он.

По его словам, правозащитники постоянно собирают информацию о нарушениях прав человека в оккупированном Крыму.

Также на пресс-конференции сообщили, что за 9 месяцев оккупационная власть осуществила 79 обысков, задержала 91 человека, арестовала 138 человек, совершила восемь незаконных этапирований.

Согласно данным правозащитников, за это время 121 судно незаконно зашло в порты аннексированного полуострова.

  • Напомним, в оккупированном Крыму 21 мая прошли обыски и задержания крымских татар и представителей Меджлиса.
  • 22 мая заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил, что оккупационная власть Крыма дала команду силовикам арестовать еще 50 крымских татар.
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