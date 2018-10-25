Жертвами оккупантов в Крыму в этом году стали 6 человек, - Крымскотатарский Ресурсный Центр
25 октября, 2018, 13:38
Шесть человек стали жертвами оккупационного режима с летальным исходом в аннексированном Российской Федерацией Крыму за 2018 год
Об этом заявил член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев на пресс-конференции в Киеве в четверг, передает "Интерфакс-Украина".
"Зафиксировано шесть жертв, четверо из них - представители крымскотатарского народа", - сообщил он.
По его словам, правозащитники постоянно собирают информацию о нарушениях прав человека в оккупированном Крыму.
Также на пресс-конференции сообщили, что за 9 месяцев оккупационная власть осуществила 79 обысков, задержала 91 человека, арестовала 138 человек, совершила восемь незаконных этапирований.
Согласно данным правозащитников, за это время 121 судно незаконно зашло в порты аннексированного полуострова.
- Напомним, в оккупированном Крыму 21 мая прошли обыски и задержания крымских татар и представителей Меджлиса.
- 22 мая заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил, что оккупационная власть Крыма дала команду силовикам арестовать еще 50 крымских татар.
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