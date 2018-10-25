За ухо к доске: в Ривном учитель наказал школьника за приветствие "Слава Украине"
Об этом говорится в сюжете ТСН.
По словам Ивана, учитель взял его за ухо и приставил к доске, где ученик простоял почти весь урок за то, что он поздоровался "Слава Украине".
Мать Ивана, узнав о случившемся, пожаловалась директору, а также написала заявление в полицию.
В то же время Роман Прилуцкий назвал этот случай обычным учебным процессом. Он сказал, что проучил парня за шум на перемене, а не за патриотическое приветствие.
"Иван по коридору бегал, кричал "Слава Украине". Не знаю, ко мне ли он обращался, или нет", - заявил он.
Как сообщила "Обозревателю" мать ученика, учитель не захотел признать себя виновным и извиниться, он звонил домой Ивану и угрожал написать заявление. Поэтому, она будет добиваться увольнения педагогического работника из школы.
"Он хочет писать заявление, что Иван сам спровоцировал, что я его плохо воспитала и сказала ему идти провоцировать Романа Казимировича", - сообщила она
Сама директор школы №5 Жанна Рудик сообщила, что проводится служебное расследование, комиссия должна предоставить свой вердикт до 2 ноября.
Директор также считает недопустимыми подобные действия со стороны учителя, и надеется на справедливое расследование.
О наказании, которое грозит Роману Прилуцкому, по словам Рудик, об увольнении речь не идет. Учитель получит выговор, если его вина будет доказана.
- Напомним, в школе Харькова ученицу поставили у доски и оставили без сладкого за то, что ее мама не сдает деньги на нужды класса. Девочка расплакалась и попросилась домой. В ответ одноклассники стали снимать ее на видео.
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