Ярмоленко рассказал, когда вернется после травмы
Об этом он сообщил во время прямого эфира в Instagram.
По словам Ярмоленко, он пропустит по меньшей мере полгода.
"Думаю, полгода точно. Сейчас начнем работать в тренажерном зале, готовиться к лету, - сказал Ярмоленко.
Также полузащитник английского "Вест Хэма" и сборной Украины поблагодарил всех за поддержку и поздравления с днем рождения.
"Спасибо за поздравления с днем рождения, за поддержку. Много людей написало очень много добрых, хороших слов поддержки, для меня это очень важно, очень сильно это ценю. Если все будет хорошо, уверен, что в недалеком будущем вернусь на поле и буду еще сильнее.
Хочу также сказать спасибо всем моим партнерам за поддержку, это действительно команда. Команда, которая поддерживает не только когда хорошо, но когда и плохо", - сказал Ярмоленко.
- "Вест Хем" поддержал Андрея Ярмоленко, который получил тяжелую травму в матче чемпионата Англии против "Тоттенхэма".
- У Ярмоленко диагностировали разрыв ахиллова сухожилия, на восстановление после которого понадобится полгода.
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22 октября в Лондоне Андрею Ярмоленко успешно сделали операцию.
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