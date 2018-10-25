Ярмоленко рассказал, когда вернется после травмы

25 октября, 2018, 11:52

Украинский футболист Андрей Ярмоленко рассказал, сколько ему понадобится на восстановление после тяжелой травмы

Об этом он сообщил во время прямого эфира в Instagram.

По словам Ярмоленко, он пропустит по меньшей мере полгода.

"Думаю, полгода точно. Сейчас начнем работать в тренажерном зале, готовиться к лету, - сказал Ярмоленко.

Также полузащитник английского "Вест Хэма" и сборной Украины поблагодарил всех за поддержку и поздравления с днем рождения.

"Спасибо за поздравления с днем рождения, за поддержку. Много людей написало очень много добрых, хороших слов поддержки, для меня это очень важно, очень сильно это ценю. Если все будет хорошо, уверен, что в недалеком будущем вернусь на поле и буду еще сильнее.

Хочу также сказать спасибо всем моим партнерам за поддержку, это действительно команда. Команда, которая поддерживает не только когда хорошо, но когда и плохо", - сказал Ярмоленко.