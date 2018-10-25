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Воздушные силы Украины получили два обновленных военных самолета


фото: spotters.net.ua
"Николаевский авиаремонтный завод "НАРП", что входит в состав "Укроборонпрома", отремонтировал для украинского войска несколько самолетов, среди которых - сверхзвуковой разведчик Су-24МР и военно-транспортный самолет Ил-76МД

Об этом в четверг, 25 октября, сообщила пресс-служба Госконцерна в своем Twitter.

Как отмечается, авиаремонтники завода "НАРП" проверили, заменили и отремонтировали все узлы и агрегаты самолетов. Кроме того, восстановили планера и многочисленные системы самолетов. Спустя их качество было доказано всесторонними испытаниями, после которых восстановленные машины были приняты украинским летчиками.

"Кроме того, происходит обновление авионики. Например, на Ил-76МД было установлено современное пилотажно-навигационное оборудование в соответствии с требованиями ИКАО. Это позволяет ему выполнять задачи в любой точке мира и участвовать в совместных операциях со странами-членами НАТО", - говорится в сообщении.

Су-24МР – сверхзвуковой самолет-разведчик, который может проводить разведку на глубину до 400 км от линии фронта. Для этого он оснащен РЛС бокового обзора, которая позволяет фиксировать наземные объекты, в том числе фортификационные сооружения и технику противника, чувствительными камерами с высоким разрешением, системами фиксации облучения РЛС и ИК-датчиками для обнаружения замаскированных объектов.

Ил-76МД военно-транспортный самолет, предназначенный для транспортировки и десантирования личного состава, техники и грузов. Самолет способен доставлять грузы максимальной массой до 60 т на расстояние до 4200 км с крейсерской скоростью до 800 км/час. Вместе с машинами "Антонова", Ил-76 является основным военно-транспортным самолетом Воздушных сил Украины.

 

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