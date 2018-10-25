В Испании арестовали экс-руководителя МВФ

25 октября, 2018, 20:30

Бывший генеральный директор МВФ Родриго Рато (с 2004 по 2007 год), в четверг, 25 октября, был заключен в тюрьму Сото-эль-Реаль

Об этом сообщает DW.

Приговор высокопоставленному чиновнику был вынесен еще в феврале 2017 года, после чего был обжалован в Верховном суде. Однако эта инстанция лишь подтвердила меру наказания.

Нынешний приговор Рато не связан с его деятельностью в правительстве Испании и в МВФ. Он осужден за нецелевое использование фондов крупнейшего испанского ощадбанка Bankia, которым руководил в период с 2010 по 2012 год. Считается, что пользуясь корпоративной кредитной картой, предназначенной для оплаты представительских расходов, Рато потратил на личные нужды почти 100 тысяч евро. Аналогичные сроки получили еще 14 руководителей банка, которые также бесконтрольно пользовались кредитными картами.

Злоупотребления были вскрыты в ходе аудиторской проверки. В 2012 году, оказавшись на грани краха, банк был национализирован и подвергнут программой финансового оздоровления с помощью кредитов Евросоюза.