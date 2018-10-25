В Йемене саудовская коалиция разбомбила фабрику, погибли 16 гражданских

25 октября, 2018, 08:46

В среду, 24 октября, в йеменской провинции Ходейда в результате авиаудара по фабрике по упаковке овощей погибли по меньшей мере 16 человек

Об этом сообщает Reuters.

Авиаудар совершили силы возглавляемой Саудовской Аравией коалицией. Все погибшие были работниками фабрики. Кроме того, еще 12 человек получили ранения.

В то же время подконтрольные повстанцам-хуситам медиа сообщают о 19 погибших и 10 раненых.

Представитель возглавляемой Саудовской Аравией коалиции полковник Турки аль-Малки пообещал полное расследование инцидента с привлечением независимых международных мероприятий.

Конфликт в Йемене продолжается с сентября 2014 года, страна поделена между шиитами-хуситами, которых поддерживает Иран, администрацией президента Хади и террористической группировкой "Аль-Каида на Аравийском полуострове".

Коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией поддерживает лояльные президенту Хади силы. Им противостоят повстанцы-хуситы и военные, верные экс-президенту Али Абдулле Салеху.

По данным ООН, количество погибших на протяжении вооруженного конфликта в Йемене составило уже 10 тыс. лиц, в том числе 1400 детей. Количество раненых составило около 40 тыс.