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В Японии двухлетний мальчик выпал с 9-го этажа и остался жив


фото: uralinform
Мальчик выпал из окна и в результате падения получил переломы обеих ног

Об этом сообщает Kyodo

Отмечается, что ребенок выжил благодаря недавно вспаханному газону, который значительно смягчил его падение.

Ребенок выпал из окна в то время, когда мать вышла на 20 минут к соседке. Женщина, которая проживала в том же доме, нашла мальчика. Она быстро вызвала скорую помощь и полицию.

 
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