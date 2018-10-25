В Японии двухлетний мальчик выпал с 9-го этажа и остался жив

25 октября, 2018, 11:13

Мальчик выпал из окна и в результате падения получил переломы обеих ног

Об этом сообщает Kyodo

Отмечается, что ребенок выжил благодаря недавно вспаханному газону, который значительно смягчил его падение.

Ребенок выпал из окна в то время, когда мать вышла на 20 минут к соседке. Женщина, которая проживала в том же доме, нашла мальчика. Она быстро вызвала скорую помощь и полицию.