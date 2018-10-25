В Украине на выходных местами потеплеет до +20°C, - метеоролог

25 октября, 2018, 11:34

26 октября в Украине погода будет еще прохладной с сильным ветром и дождливо

Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.

По словам госпожи Диденко, завтра, 26 октября, в Украине погода еще будет прохладной, влажной, но свежей с сильным ветром. Температура воздуха будет в пределах +5...+11°C, но на юге Украины будет немного теплее.

"В Киеве завтра будет прохладно и небольшой дождь с порывистым ветром. Температура воздуха будет около +9°C. Впрочем, к концу недели существенно потеплеет", - сказала госпожа Диденко.

На выходных в Украине будет значительно теплее. В южной части Украины, местами в центральных областях и на юго-востоке предполагается до +20°C.