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В Украине на выходных местами потеплеет до +20°C, - метеоролог

26 октября в Украине погода будет еще прохладной с сильным ветром и дождливо

Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.

По словам госпожи Диденко, завтра, 26 октября, в Украине погода еще будет прохладной, влажной, но свежей с сильным ветром. Температура воздуха будет в пределах +5...+11°C, но на юге Украины будет немного теплее.

"В Киеве завтра будет прохладно и небольшой дождь с порывистым ветром. Температура воздуха будет около +9°C. Впрочем, к концу недели существенно потеплеет", - сказала госпожа Диденко.

На выходных в Украине будет значительно теплее. В южной части Украины, местами в центральных областях и на юго-востоке предполагается до +20°C.

 

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