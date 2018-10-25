В Украине 30% молочной продукции являются фальсификатом, - Ассоциация производителей молока

25 октября, 2018, 12:33

Объем фальсифицированной молочной продукции на украинском рынке достигает 30%

Об этом сообщает Ассоциация производителей молока.

По данным Ассоциации, фальсификат продается в основном на стихийных рынках, украинцы покупают его из-за низкой цены.

По словам вице-президента АВМ Анны Лавренюк, из-за бесконтрольного производства фальсификата производители качественного молока теряют рынок сбыта, что грозит упадком отрасли.

В Ассоциации отметили, что за прошедшие 5 лет рентабельность производства молочной продукции сократилось на 40%, а поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 17,5%.

Производители молока отмечают необходимость принятия закона, который позволит украинцам отличать фальсификат от настоящей продукции.

Ассоциация производителей молока - украинская отраслевая хозяйственная ассоциация предприятий, занимающихся молочным скотоводством.