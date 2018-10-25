25 октября, 2018, 09:25

В ночь на 25 октября в Украине из-за непогоды были обесточены 146 населенных пунктов

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 146 населенных пунктов в 9 областях", - говорится в сообщении.

Так, в Винницкой области обесточены 60 населенных пунктов, во Львовской - 29 населенных пунктов, в Тернопольской - 18 населенных пунктов, в Черновицкой - 14 населенных пунктов, в Ивано-Франковской - 7 населенных пунктов, в Луганской - 6 населенных пунктов, в Закарпатской - 5 населенных пунктов, в Донецкой - 4 населенных пункта, в Волынской - 3 населенных пункта. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.