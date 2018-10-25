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В США расист застрелил в супермаркете двух темнокожих людей


фото: wave3
24 октября в американском городе Джеффрсонтаун (штат Кентукки) произошла стрельба в супермаркете, вследствие чего загибло двое людей

Об этом сообщает WAVE 3.

В супермаркете сети Kroger началась стрельба и затем продолжилась на парковке возле магазина. Стрелок убил внутри супермаркета мужчину, а на парковке женщину. Издание предполагает, что основным фактором убийства была раса, ведь несколько источников подтвердили WAVE 3 News, что обе жертвы были темнокожими.

На парковке подозреваемый столкнулся с мужчиной, у которого тоже был пистолет, и продолжил стрельбу. Но стрелок решил не убивать мужчину, когда тот сказал "белые не убивают белых". Полиция арестовала подозреваемого и расследует стрельбу подробнее.

 

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