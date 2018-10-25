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В Азовское море вошли два военных корабля РФ, еще один на подходе, - ГНСУ


фото: Postimees.ee
24 октября Россия завела в акваторию Азовского моря два военных корабля и еще один на подходе

Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал в рамках Львовского форума по Безопасности, передает "Укринформ".

"Вчера два сторожевых корабля - "Сыктывкар" и "Кизляр" были по внутренним водам Российской Федерации доставлены в порт Азов, сейчас они находятся в акватории Азовского моря", - рассказал Цигикал.

По его словам, в Азовское море сейчас направляется еще один военный корабль РФ.

"Сегодня началось буксование еще одного корабля, "Стерегущий". Он прошел, по нашей информации, Ярославль. Ожидаем его прибытие тоже в Азов", - сказал глава Госпогранслужбы.

Цигикал сказал, что сейчас ситуация очень серьезная и угрожающая, ведь кроме этих кораблей Россия уже имеет группировку из более 120 кораблей и катеров в Азовскому море.

  • Напомним, 3 мая, Госпогранслужба Украины предупредила, что Россия прибегла к остановке и досмотру судов, следующих в Украину. 4 мая стало известно о задержании российскими пограничниками украинского рыбацкого судна ЯМК-0041 с 5 украинцами на борту.
  • Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что российская оккупационная власть, задержав украинское рыболовецкое судно, нарушила нормы международного морского права. Чиновник также отметил, что российский корабль "Аметист", который задержал ЯМК-0041, не впервые преследовал украинских рыбаков.
  • 9 июля стало известно, что российская ФСБ задержала в Азовском море 7 торговых судов, направлявшихся с или в Мариуполь и Бердянск. Мининфраструктуры заявило, что спецподразделения РФ необоснованно и безосновательно увеличили количество осмотров судов, следующих в порты Украины через Керченский пролив.
  • Президент Петр Порошенко поручил ВСУ принять меры в связи с незаконным задержанием украинских и иностранных судов, идущих в порты Азовского моря.
  • Спикер ГНСУ Олег Слободян заявил, что Россия задерживает украинские судна в Керченском проливе, чтобы нанести Украине экономических и репутационных потерь, а также как шантаж для возобновления водоснабжения Крыма.
  • Украина обратилась к США и ЕС с просьбой отреагировать на задержание Россией украинских судов.
 
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