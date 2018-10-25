В Азовское море вошли два военных корабля РФ, еще один на подходе, - ГНСУ

25 октября, 2018, 14:06

24 октября Россия завела в акваторию Азовского моря два военных корабля и еще один на подходе

Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал в рамках Львовского форума по Безопасности, передает "Укринформ".

"Вчера два сторожевых корабля - "Сыктывкар" и "Кизляр" были по внутренним водам Российской Федерации доставлены в порт Азов, сейчас они находятся в акватории Азовского моря", - рассказал Цигикал.

По его словам, в Азовское море сейчас направляется еще один военный корабль РФ.

"Сегодня началось буксование еще одного корабля, "Стерегущий". Он прошел, по нашей информации, Ярославль. Ожидаем его прибытие тоже в Азов", - сказал глава Госпогранслужбы.

Цигикал сказал, что сейчас ситуация очень серьезная и угрожающая, ведь кроме этих кораблей Россия уже имеет группировку из более 120 кораблей и катеров в Азовскому море.