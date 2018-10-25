Украинец и американец устроили дуэль взглядов перед чемпионским боем

25 октября, 2018, 11:01

Украинский боксер Сергей Деревянченко и американец Дэниел Джейкобс устроили дуэль взглядов перед чемпионским боем

Деревянченко и Джейкобс встретятся 27 октября в Нью-Йорке в поединке за вакантный титул чемпиона мира IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг).

Накануне боя украинец и американец провели на пресс-конференции традиционную дуэль взглядов.