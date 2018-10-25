 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украинец и американец устроили дуэль взглядов перед чемпионским боем


фото: BoxingScene
Украинский боксер Сергей Деревянченко и американец Дэниел Джейкобс устроили дуэль взглядов перед чемпионским боем

Деревянченко и Джейкобс встретятся 27 октября в Нью-Йорке в поединке за вакантный титул чемпиона мира IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг).

Накануне боя украинец и американец провели на пресс-конференции традиционную дуэль взглядов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 октября, 2018 четверг

24 октября, 2018 среда

больше новостей

25 октября, 2018 четверг

24 октября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать