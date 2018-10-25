Украинец и американец устроили дуэль взглядов перед чемпионским боем
25 октября, 2018, 11:01
Украинский боксер Сергей Деревянченко и американец Дэниел Джейкобс устроили дуэль взглядов перед чемпионским боем
Деревянченко и Джейкобс встретятся 27 октября в Нью-Йорке в поединке за вакантный титул чемпиона мира IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг).
Накануне боя украинец и американец провели на пресс-конференции традиционную дуэль взглядов.
- Джейкобс пообещал в чемпионском поединке снести Деревянченко голову.
- Промоутер Сергея Деревянченко Лу Дибелла выразил уверенность, что украинец получит чемпионский титул и станет новой звездой бокса.
- Ранее титул IBF отобрали у казахстанца Геннадия Головкина, который отказался его защищать в бою против Сергея Деревянченко, который владеет статусом официального претендента на звание чемпиона мира.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-