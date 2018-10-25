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Украинец Дмитренко получил серебро на "Играх непокоренных"


фото: InvictusGamesTeamUkraine
Украинец Юрий Дмитренко выиграл серебряную награду в метании диска на "Играх непокоренных"

Об этом сообщает Invictus Games:Team Ukraine в facebook.

Дмитренко показал в секторе для метания диска результат 36,65 м и финишировал вторым. Золото завоевал американец Майкл Энтони Соузадокарма с показателем в 38,36 м.

Юрий Дмитренко – ветеран АТО, в 2014 -2016 годах участвовал в боях в Донецкой и Луганской области.

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