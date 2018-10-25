Украинец Дмитренко получил серебро на "Играх непокоренных"
25 октября, 2018, 14:57
Украинец Юрий Дмитренко выиграл серебряную награду в метании диска на "Играх непокоренных"
Об этом сообщает Invictus Games:Team Ukraine в facebook.
Дмитренко показал в секторе для метания диска результат 36,65 м и финишировал вторым. Золото завоевал американец Майкл Энтони Соузадокарма с показателем в 38,36 м.
Юрий Дмитренко – ветеран АТО, в 2014 -2016 годах участвовал в боях в Донецкой и Луганской области.
- Первую медаль на "Играх непокоренных" в Сиднее сборной Украины принес Денис Фищук в велоспорте.
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