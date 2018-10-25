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Украина заняла 13-е место в мировом рейтинге производства стали


фото: reuters
В 2018 году Украина снизила производство стали на 7,6%, по сравнению с 2017 годом, и заняла 13-е место в рейтинге производителей стали

Соответствующий отчет опубликовал Worldsteel.

Согласно информации, украинские металлурги выплавили 1,787 млн тонн стали и опустились с 12-го на 13-е место в мировом рейтинге.

В то же время в сентябре 2018 года зафиксировано увеличение выплавки стали, по сравнению с сентябрем 2017 года, на 4,4% - до 151,711 млн тонн.

В результате за 9 месяцев 2018 года металлурги произвели 1 346,7 млн тонн стали, что на 4,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Первое место занимает Китай - 80,845 млн т (+7,5%), второе Индия - 8,52 млн т (+2,1%), третье Япония - 8,418 млн т (-2,4%). Далее идут США - 7,251 млн т (+9%), РФ - 5,910 млн т (-1,3%), Южная Корея - 5,853 млн т (-3,4%), Германия - 3,775 млн т (+7,5%), Бразилия - 3,032 млн т (+2,5%), Турция - 2,823 млн т (-5,9%), Италия - 2,176 млн. т (-0,8%), Иран - 2 млн т (+4,3%), Тайвань (КНР) - 1,925 млн т (+6,5%), Украина - 1,787 млн т (-7,6%).

 
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