Украина подала на РФ в Международный уголовный суд за незаконный призыв крымчан в армию оккупанта

25 октября, 2018, 15:01

Российская федерация не придерживается норм международного права, согласно которым призыв на службу в вооруженные силы государства-оккупанта является запретом

Об этом заявила прокурор прокуратуры Автономной Республики Крым Елизавета Дзигора, передает "Интерфакс Украина".

"РФ этого запрета не соблюдает, призыв осуществляется. Таким образом, очевидным является факт совершения военного преступления... Информационное сообщение Международного уголовного суда, которое направила прокуратура АРК... содержит в себе ряд фактов этого преступления, которые подтверждаются доказательствами", - сообщила прокурор.

Она сказала, что доказательства оформлены надлежащим образом и систематизированы, их будут дополнять.

"Целью подачи такого информационного сообщения в МКС является расследование, которое начнет офис прокурора МУС в Украине", - отметила Дзигора.

Сейчас собрано 165 нормативно-правовых актов, которые подтверждают факт призыва на оккупированной территории. Об этом сообщил аналитик Крымской правозащитной группы Александр Седов, передает "Укринформ",

"Это приказы российского президента о начале проведения призывной кампании, законы, которые позволяют проводить этот призыв на оккупированной территории, и даже отчеты местных администраций, например, по поводу распределения средств на проведение кампании в конкретном районе Крыма", - отметил Седов.

Кроме того, правозащитники провели анализ так называемых "судов" в Крыму.

"По состоянию на сейчас вынесено 33 решения в отношении жителей Крыма за уклонение от службы в рядах ВС РФ, еще три дела находятся на рассмотрении", - сказал Седов.

Но регистрация в украинских военкоматах даст возможность жителям оккупированного полуострова Крыма призывного возраста избежать службы в ВС РФ.

"Юноши призывного возраста, проживающие в Крыму, должны приезжать и регистрироваться в военных комиссариатах в Украине", - сказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев на пресс-конференции в Киеве в четверг.

При наличии такой регистрации военкоматы на оккупированной территории не имеют права призывать молодых людей в свои вооруженные силы. Да, это один из способов избежать службы в Вооруженных силах РФ

По словам Бариева, такой призывник освобождается и от прохождения срочной службы в Украине согласно закону о временно оккупированных территориях.