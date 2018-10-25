Ученые придумали, какие спутники использовать для раздачи квантового интернета

25 октября, 2018, 18:06

Ученые из Женевского университета предлагают использовать спутники для разгона облаков, чтобы раздавать квантовый интернет

Об этом пишет OSA.

Облачная погода мешает спутникам раздавать интернет и передавать информацию с помощью лазеров, поскольку облака рассеивают импульсы. При этом лазер, быстро пульсирует и используется для разгона облаков, может пробить в них небольшой канал. Его можно использовать для передачи информации на основе частиц света - фотонов - с помощью второго лазера.

Инженеры протестировали эту технологию в лаборатории на примере облачной камеры, которая имитирует атмосферные явления. Первый лазер, проходя через облако, создает ударную волну - она отталкивает капли воды из облака. В результате появляется канал размером около миллиметра, его можно использовать для передачи лазерного импульса с фотонами.

Справка:

Квантовая сеть - коммуникационная сеть, что защищает данные, которые передаются с использованием фундаментальных законов квантовой механики. В квантовых сетях используют в качестве среды передачи оптоволокно или свободное пространство и важную роль играет передача чистых квантовых состояний в виде фотонов на большие расстояния.