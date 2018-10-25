Ученые придумали, какие спутники использовать для раздачи квантового интернета
Об этом пишет OSA.
Облачная погода мешает спутникам раздавать интернет и передавать информацию с помощью лазеров, поскольку облака рассеивают импульсы. При этом лазер, быстро пульсирует и используется для разгона облаков, может пробить в них небольшой канал. Его можно использовать для передачи информации на основе частиц света - фотонов - с помощью второго лазера.
Инженеры протестировали эту технологию в лаборатории на примере облачной камеры, которая имитирует атмосферные явления. Первый лазер, проходя через облако, создает ударную волну - она отталкивает капли воды из облака. В результате появляется канал размером около миллиметра, его можно использовать для передачи лазерного импульса с фотонами.
Справка:
Квантовая сеть - коммуникационная сеть, что защищает данные, которые передаются с использованием фундаментальных законов квантовой механики. В квантовых сетях используют в качестве среды передачи оптоволокно или свободное пространство и важную роль играет передача чистых квантовых состояний в виде фотонов на большие расстояния.
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