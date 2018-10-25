Ученые показали фото Земли с расстояния 43 млн километров

25 октября, 2018, 14:12

Зонд Parker Solar Probe прислал фото Земли с расстояния свыше 43 миллиона километров

Об этом пишет издание Space.

Миссия Parker Solar Probe отправлена с Земли 11 августа для изучения Солнца и солнечной короны. За эти два месяца зонд пролетел треть от необходимого расстоянии в 149 миллионов километров.

Паркер станет первым космическим аппаратом, который пролетит через корону Солнца - внешнюю часть атмосферы звезды. Ожидается, что он долетит к Солнцу в ноябре.

Чтобы выдерживать температуру почти 2500 градусов по Фаренгейту, зонд защищен специальным экраном толщиной 4,5 дюйма, что содержит в своей структуре углерод .