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Ученые показали фото Земли с расстояния 43 млн километров


фото: nasa.gov
Зонд Parker Solar Probe прислал фото Земли с расстояния свыше 43 миллиона километров

Об этом пишет издание Space.

Миссия Parker Solar Probe отправлена с Земли 11 августа для изучения Солнца и солнечной короны. За эти два месяца зонд пролетел треть от необходимого расстоянии в 149 миллионов километров.

Паркер станет первым космическим аппаратом, который пролетит через корону Солнца - внешнюю часть атмосферы звезды. Ожидается, что он долетит к Солнцу в ноябре.

Чтобы выдерживать температуру почти 2500 градусов по Фаренгейту, зонд защищен специальным экраном толщиной 4,5 дюйма, что содержит в своей структуре углерод .

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