 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Трамп отреагировал на публикацию NYT о прослушивании его телефона спецслужбами РФ и Китая

Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию журналистов The New York Times о том, что его личный телефон прослушивают спецслужбы России и Китая

У себя в Twitter Трамп написал, что статья NYT "абсолютно неверна".

"Так называемые эксперты с Трампа в The New York Times написали длинную и нудную статью о том, как я использую мобильный телефон. Она настолько непоправимо некорректна, что у меня нет времени ее исправлять. Я пользуюсь только официальными телефонами, и у меня только один официальный мобильный телефон, которым я пользуюсь редко", - отметил он.

Напомним, по данным NYT, личные звонки Трампа по iPhone прослушивают разведслужбы России и Китая.

Отмечается, что Трамп чаще всего использует защищенные стационарные телефоны, однако не отказался от личных мобильных аппаратов. По данным NYT, у президента США три iPhone. Над безопасностью двух из них работало Агентство национальной безопасности США, но третий - ничем не отличается от любого другого телефона.

Источники сообщают, что главу Белого дома неоднократно предупреждали о слабой защите его личных телефонов, однако он игнорирует все советы специалистов по безопасности и упорно продолжает ими пользоваться.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 октября, 2018 четверг

больше новостей

25 октября, 2018 четверг

24 октября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать