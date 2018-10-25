США расследуют рассылку взрывчатки топ-демократам

25 октября, 2018, 12:52

Власти США расследует рассылку взрывных устройств по почте лидерам Демократической партии лишь за две недели до проведения промежуточных выборов в Конгресс 6 ноября

Пакеты, в которых обнаружили взрывные устройства, были адресованы, в частности, бывшему президенту США Бараку Обаме и экс-главе Государственного департамента Хиллари Клинтон, а также другим демократам и критикам президента Трампа, сообщает Associated Press.

Ни одна из семи бомб не взорвалась и никто не пострадал – властям в Нью-Йорке, Вашингтоне, Флориде и Калифорнии удалось перехватить подозрительные пакеты.

Пакеты с бомбами были отправлены на адрес дома Обамы в Вашингтоне и дома Клинтон в пригороде Нью-Йорка. Взрывчатку обнаружили сотрудники Секретной службы, которые осуществляли рутинную проверку почты политиков.

Одно взрывное устройство было отправлено в "Тайм-Уорнер-Центр" в Нью-Йорке, где расположена редакция CNN. Офис редакции теленовостей эвакуировали. Пакет был адресован бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, который часто выступает на CNN как эксперт и является жестким критиком политики Трампа. В посылке также обнаружили белый порошок - спецслужбы выясняют, токсичен ли он.

Бомбы также были адресованы бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру, редакции газеты San Diego Union-Tribune, сенатору-демократу от Калифорнии Камали Харрис, членам Палаты представителей Конгресса Дебби Вассерману Шульцу и Максину Уотерсу. Адрес Дебби Вассермана Шульца во Флориде был отмечен на нескольких упаковках как обратный.

Бомбы в виде небольших трубочек, обмотанных черной лентой, содержали небольшую батарею и были запакованы порошком и разбитым стеклом. Сейчас следствие выясняет, каким образом их хотели привести в действие. Все устройства отправили в лабораторию ФБР в Вирджинии для изучения.

В понедельник похожая бомба была обнаружена в почте миллиардера Джорджа Сороса, который финансирует Демократическую партию.

Полиция Нью-Йорка заявила, что у посылок с бомбами, которые были отправлены Соросу, Обаме, Клинтон и на телеканал CNN, скорее всего, был один и тот же отправитель.

Белый дом осудил нападения, направленные против демократов и других лиц, которые воспринимаются как враги нынешней администрации. Трамп неоднократно критиковал работу CNN, называя СМИ генератором фейковых новостей.

"Актам угроз и политического насилия нет места в Соединенных Штатах. Это вопиющее поведение отвратительное", - отреагировал на события Дональд Трамп. Другие республиканские лидеры высказались аналогично.