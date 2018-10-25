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Сколько Украина заработала на иностранных туристах за 2017 год, - исследование


фото: turism.boltai
На иностранных туристах за 2017 год Украина заработала $ 1,261 млрд - это лишь 0,2% доходов от туризма во всех европейских странах

Об этом свидетельствуют данные с итогами за 2017 от Всемирной туристической организации при ООН UNWTO).

Больше всего доходов от туристов за 2017 получили США, Испания и Франция, где заработали $ 210, 7 млрд, $ 68 млрд и $ 60,7 млрд соответственно.

В первую десятку также попали Таиланд, Великобритания, Италия, Австралия, Германия, Макао (Китай) и Япония. В общем все они заработали $ 643,5 млрд. Общий показатель доходов всех стран мира от туризма составил $ 1,34 трлн, что на 5% больше, чем за предыдущий год.

По частоте посещений рейтинг стран возглавила Франция - 86,9 млн человек, Испания (81,8 млн человек) и США (76,9 млн человек).

В топ-10 попали также Китай, Италия, Мексика, Великобритания, Турция, Германия и Таиланд. Всего же в 2017 году путешествовали 1,33 млрд человек, 51% из которых - жители Европы.

Украину за 2017 год посетили 14,23 млн туристов - это на 6,7% больше, чем в 2016. Государство заработала на них $ 1,261 млрд, что составляет лишь 0,2% дохода от туризма в европейских странах, который вобщем с 2017 составил 519,232 млрд долларов.

Больше всего тратили во время поездок туристы из Китая (257,7 млрд долларов), США (135 млрд долларов) И Германии (89,1 млрд долларов). За ними идут граждане Великобритании, Франции, Австралии, Канады, России, Южной Кореи и Италии.

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