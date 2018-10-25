Швейцарская группа Kadebostany выступит в Киеве. Кто это такие

25 октября, 2018, 16:55

Всемирно известные хиты Castle in the Snow, Teddy Bear и Mind if I Stay - группа Kadebostany выступит в клубе Atlas в Киеве. Музыканты презентуют новую мировую концертную программу тура Monumental

Кто такие Kadebostany

Коллектив уже успел презентовать свое творчество украинской публике. Музыканты участвовали в нескольких фестивалях в Украине, а также были гостями на супер крутой вечеринке "Белые ночи".

В этот раз группа представит не менее интересные композиции и развеселит зал своим феерическим шоу. Швейцарская поп-группа покоряет своей энергетикой и уникальностью - завораживающе выглядят страстные танцы в сопровождении духовых инструментов.

Почувствуйте мощную энергетику коллектива с особой легендой

Группа названа в честь несуществующей европейской страны "Кадебостан", из которой родом ее участники. Это необычная республика, как и настоящие, она имеет свой флаг и свои законы, но является целой философией. Коллектив, назвавшись государством, несет в лице своего творчества идеологию созидания и свободы. Ребята хотят построить целую поп-империю без стилевых границ.

Kadebostany - свобода без ограничений

Особая страна создана музыкантами для того, чтобы быть свободными и не увязнуть в современной музыкальной индустрии. Они приглашают в свою Республику всех артистов, которые любят качественную музыку.

Коллектив всегда стремился к независимости, даже от собственных решений, главное, чтобы была правильная мотивация. Страна под названием Кадебостани создана для того, чтобы участники музыкального коллектива могли избавиться от существующих бизнес-правил и быть по-настоящему свободными.

На концерт Kadebostany в Киеве можно попасть, имея билет, а купить его можно на сайте лучшего украинского билетного сервиса TicketsBox. Выступление коллектива нельзя пропустить, ведь он известен всему миру благодаря кавер композиции на песню "Crazy In Love" Beyonce, которая стала саундтреком популярного фильма "50 оттенков серого".

Яркая шоу-программа от поп-группы Kadebostany

Публику ожидает по-настоящему незабываемое действо, дополненное визуальным сопровождением и украшенное спецэффектами. Концерты коллектива, словно эмоциональные качели, заставляют зрителя одновременно испытывать разные эмоции - от смеха до плача.

Музыкантам нельзя приписать какой-то определенный жанр, они используют различные мотивы: альтернативный рок, чувственный вокал, речитативные напевы, микс поп и соул, также в их композициях встречается восточноевропейский фолк и грандиозное сопровождение музыкального оркестра.

Kadebostany делают все, чтобы слушатель прочувствовал каждую ноту и каждое слово их песен и смог отдохнуть, расслабиться, забыть все свои проблемы, наслаждаясь живым выступлением любимых музыкантов.

На концерт Kadebostany в Киеве можно попасть, имея билет, а купить его можно на сайте лучшего украинского билетного сервиса TicketsBox.