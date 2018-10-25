Швейцарская группа Kadebostany выступит в Киеве. Кто это такие
Кто такие Kadebostany
Коллектив уже успел презентовать свое творчество украинской публике. Музыканты участвовали в нескольких фестивалях в Украине, а также были гостями на супер крутой вечеринке "Белые ночи".
В этот раз группа представит не менее интересные композиции и развеселит зал своим феерическим шоу. Швейцарская поп-группа покоряет своей энергетикой и уникальностью - завораживающе выглядят страстные танцы в сопровождении духовых инструментов.
Почувствуйте мощную энергетику коллектива с особой легендой
Группа названа в честь несуществующей европейской страны "Кадебостан", из которой родом ее участники. Это необычная республика, как и настоящие, она имеет свой флаг и свои законы, но является целой философией. Коллектив, назвавшись государством, несет в лице своего творчества идеологию созидания и свободы. Ребята хотят построить целую поп-империю без стилевых границ.
Kadebostany - свобода без ограничений
Особая страна создана музыкантами для того, чтобы быть свободными и не увязнуть в современной музыкальной индустрии. Они приглашают в свою Республику всех артистов, которые любят качественную музыку.
Коллектив всегда стремился к независимости, даже от собственных решений, главное, чтобы была правильная мотивация. Страна под названием Кадебостани создана для того, чтобы участники музыкального коллектива могли избавиться от существующих бизнес-правил и быть по-настоящему свободными.
Яркая шоу-программа от поп-группы Kadebostany
Публику ожидает по-настоящему незабываемое действо, дополненное визуальным сопровождением и украшенное спецэффектами. Концерты коллектива, словно эмоциональные качели, заставляют зрителя одновременно испытывать разные эмоции - от смеха до плача.
Музыкантам нельзя приписать какой-то определенный жанр, они используют различные мотивы: альтернативный рок, чувственный вокал, речитативные напевы, микс поп и соул, также в их композициях встречается восточноевропейский фолк и грандиозное сопровождение музыкального оркестра.
Kadebostany делают все, чтобы слушатель прочувствовал каждую ноту и каждое слово их песен и смог отдохнуть, расслабиться, забыть все свои проблемы, наслаждаясь живым выступлением любимых музыкантов.
На концерт Kadebostany в Киеве можно попасть, имея билет, а купить его можно на сайте лучшего украинского билетного сервиса TicketsBox.
- Напомним, ирландская группа Kodaline впервые выступит в Украине осенью - 4 ноября.
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