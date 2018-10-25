Саудовская Аравия признала, что убийство в консульстве Стамбула было спланированным

25 октября, 2018, 14:59

Саудовская Аравия изменила свою позицию в отношении смерти критика монаршего двора Джамаля Хашогги и теперь утверждает, что его убийство было умышленным

Государственное Саудовское новостное агентство сообщило, что прокуроры считают убийство заранее спланированным, пишет Associated Press.

Агентство цитирует государственного прокурора Сауда аль-Мохеба, который утверждает, что следователи пришли к такому выводу после ознакомлением с доказательствами, представленными турецкой стороной в рамках совместного расследования.

Хашогги был убит 2 октября в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Саудовская Аравия несколько недель настаивала, что Хашогги покинул здание консульства живым. Впоследствии изменила позицию, утверждая, что он умер в результате несчастного случая во время драки.

Между тем наследный принц Саудовской Аравии в четверг принимает участие в первом заседании комитета, который займется реструктуризацией разведывательных служб после убийства.

Эр-Рияд на прошлой неделе задержал 18 человек по подозрению в смерти Хашогги. Четверых высокопоставленных чиновников саудовской разведки и советника принца освободили с должности.

Саудовская Аравия пытается отделить принца Мохаммеда бин Салмана от убийства в Стамбуле. Турецкие СМИ и чиновники считают, что к смерти Хашогги причастны лица из приближенного к принцу окружения.