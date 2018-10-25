Саудовская Аравия признала, что убийство в консульстве Стамбула было спланированным
Государственное Саудовское новостное агентство сообщило, что прокуроры считают убийство заранее спланированным, пишет Associated Press.
Агентство цитирует государственного прокурора Сауда аль-Мохеба, который утверждает, что следователи пришли к такому выводу после ознакомлением с доказательствами, представленными турецкой стороной в рамках совместного расследования.
Хашогги был убит 2 октября в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Саудовская Аравия несколько недель настаивала, что Хашогги покинул здание консульства живым. Впоследствии изменила позицию, утверждая, что он умер в результате несчастного случая во время драки.
Между тем наследный принц Саудовской Аравии в четверг принимает участие в первом заседании комитета, который займется реструктуризацией разведывательных служб после убийства.
Эр-Рияд на прошлой неделе задержал 18 человек по подозрению в смерти Хашогги. Четверых высокопоставленных чиновников саудовской разведки и советника принца освободили с должности.
Саудовская Аравия пытается отделить принца Мохаммеда бин Салмана от убийства в Стамбуле. Турецкие СМИ и чиновники считают, что к смерти Хашогги причастны лица из приближенного к принцу окружения.
- В среду принц назвал убийство "омерзительным" и "болезненным для всех саудовцев" в своих первых обширных публичных высказываниях на эту тему.
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