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Самолет Wizz Air аварийно сел в Бухаресте из-за сообщения о бомбе

Авиарейс Wizz Air, который летел из Грузии в Польшу, совершил аварийную посадку в румынском Бухаресте из-за сообщения о бомбе

Об этом сообщает Daily Mail.

Airbus A320 рейса Кутаиси-Варшава совершил аварийную посадку в Бухаресте после того, как в аэропорт Кутаиси позвонила женщина и предупредила об угрозе теракта, дав "очень точные детали" про бомбу.

Всех пассажиров и экипаж эвакуировали. Сейчас полиция проверяет самолет и багаж на его борту.

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