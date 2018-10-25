Самолет Wizz Air аварийно сел в Бухаресте из-за сообщения о бомбе
25 октября, 2018, 21:27
Авиарейс Wizz Air, который летел из Грузии в Польшу, совершил аварийную посадку в румынском Бухаресте из-за сообщения о бомбе
Об этом сообщает Daily Mail.
Airbus A320 рейса Кутаиси-Варшава совершил аварийную посадку в Бухаресте после того, как в аэропорт Кутаиси позвонила женщина и предупредила об угрозе теракта, дав "очень точные детали" про бомбу.
Всех пассажиров и экипаж эвакуировали. Сейчас полиция проверяет самолет и багаж на его борту.
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