Российского тренера дисквалифицируют за нападение на арбитра

25 октября, 2018, 15:31

Тренера сборной России по борьбе Дзамболата Тедеева дисквалифицируют на три года за толчок арбитра на чемпионате мира

Об этом сообщает Xsport.

После поражения россиянина Гаджимурада Рашидова в финальной схватке чемпионата мира, Тедеев бурно выражал свое недовольство судейством. Рефери сначала показал россиянину желтую карточку, а затем красную. После этого Тедеев толкнул судью.

За этот поступок Международная федерация борьбы дисквалифицирует тренера на три года.

Дзамболат Тедеев ранее выступал за сборную Украины и в 1993 году выиграл золото чемпионата Европы. Он является двоюродным братом олимпийского чемпиона в составе сборной Украины Эльбруса Тедеева.