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Российского тренера дисквалифицируют за нападение на арбитра

Тренера сборной России по борьбе Дзамболата Тедеева дисквалифицируют на три года за толчок арбитра на чемпионате мира

Об этом сообщает Xsport.

После поражения россиянина Гаджимурада Рашидова в финальной схватке чемпионата мира, Тедеев бурно выражал свое недовольство судейством. Рефери сначала показал россиянину желтую карточку, а затем красную. После этого Тедеев толкнул судью.

За этот поступок Международная федерация борьбы дисквалифицирует тренера на три года.

Дзамболат Тедеев ранее выступал за сборную Украины и в 1993 году выиграл золото чемпионата Европы. Он является двоюродным братом олимпийского чемпиона в составе сборной Украины Эльбруса Тедеева.

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