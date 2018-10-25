Российского тренера дисквалифицируют за нападение на арбитра
25 октября, 2018, 15:31
Тренера сборной России по борьбе Дзамболата Тедеева дисквалифицируют на три года за толчок арбитра на чемпионате мира
Об этом сообщает Xsport.
После поражения россиянина Гаджимурада Рашидова в финальной схватке чемпионата мира, Тедеев бурно выражал свое недовольство судейством. Рефери сначала показал россиянину желтую карточку, а затем красную. После этого Тедеев толкнул судью.
За этот поступок Международная федерация борьбы дисквалифицирует тренера на три года.
Дзамболат Тедеев ранее выступал за сборную Украины и в 1993 году выиграл золото чемпионата Европы. Он является двоюродным братом олимпийского чемпиона в составе сборной Украины Эльбруса Тедеева.
- Алла Черкасова принесла сборной Украины первую награду на чемпионате мира по борьбе в Будапеште.
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