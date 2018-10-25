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Россия и Китай постоянно слушают телефонные разговоры Трампа, - NYT

Помощники президента США Дональда Трампа неоднократно предупреждали его, что его звонки по личному телефону постоянно прослушиваются китайскими и российскими шпионами

Об этом пишет The New York Times.

По словам неназванных бывших и действующих чиновников, американские спецслужбы определили, что Китай пытается использовать информацию, полученную от прослушивания звонков Трампа "старым друзьям", для сдерживания торговой войны с США.

Сообщается, что разведслужбы США узнали о прослушивании от источников в правительствах других государств, а также с перехватов сообщений между иностранными чиновниками.

Согласно докладу, китайцы составили список людей, с которыми регулярно говорит Трамп, в надежде использовать их для воздействия на него. При этом считается, как заявил один из бывших чиновников, что российские действия менее сложные чем "явная близость" Трампа к президенту РФ Владимиру Путину.

Хотя Трамп зачастую использует свои защищенные стационарные телефоны, его помощники, как они говорят, расстроены тем, что он не захотел отказаться от своих двух официальных iPhone и одного личного. В официальные устройства были внесены изменения Агентством национальной безопасности, чтобы ограничить их возможности, а персональный телефон, в котором он может хранить контакты, вообще не защищен.

Ни один из телефонов не является полностью защищенным, поскольку разговоры через сотовые вышки, кабели и коммутаторы, из которых складываются национальные и глобальные телефонные сети, могут быть перехвачены.

Исполнительный директор Blackstone Group Стивен Шварцман, который финансировал магистерскую программу в университете Цинхуа в Пекине, и миллиардер, бывший владелец казино в Лас-Вегасе Стив Уинн, владеющий бизнесом в Макао, являются "идеальными целями", которые были идентифицированы Китаем, говорится в статье.

Представитель Уинна отказался от комментариев, а представитель Шварцмана сказал, что он "был счастлив служить посредником в некоторых критических вопросах между двумя странами по просьбе обоих глав государств". Компания Apple отказалась от комментариев по поводу іРһоnе'ов Трампа.

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