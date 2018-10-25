Рейтинг ФИФА: новый лидер и прогресс сборной Украины

25 октября, 2018, 12:49

Сборная Украины по футболу улучшила позиции в новом рейтинге ФИФА, лидерство захватила Бельгия

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

В октябрьской классификации национальных сборных команда Андрея Шевченко поднялась с 29-го на 27-е место и опередила своего следующего соперника по Лиге наций - Словакию, которая стала 28-й. Еще одна команда, которая в этом турнире является соперником украинцев на групповом раунде - Чехия, идет 48-й.

Новым лидером рейтинга ФИФА стала сборная Бельгии, которая опередила на 1 очко действующих чемпионов мира французов. Следом за лидерами расположились Бразилия, Хорватия и Англия.