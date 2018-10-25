Рейтинг ФИФА: новый лидер и прогресс сборной Украины
25 октября, 2018, 12:49
Сборная Украины по футболу улучшила позиции в новом рейтинге ФИФА, лидерство захватила Бельгия
Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.
В октябрьской классификации национальных сборных команда Андрея Шевченко поднялась с 29-го на 27-е место и опередила своего следующего соперника по Лиге наций - Словакию, которая стала 28-й. Еще одна команда, которая в этом турнире является соперником украинцев на групповом раунде - Чехия, идет 48-й.
Новым лидером рейтинга ФИФА стала сборная Бельгии, которая опередила на 1 очко действующих чемпионов мира французов. Следом за лидерами расположились Бразилия, Хорватия и Англия.
- В 3-м туре Лиги наций сборная Украины победила Чехию и досрочно выиграла соревнования в своей группе.
- В товарищеском матче против Италии команда Андрея Шевченко сыграла вничью 1:1.
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