"Рада громадської безпеки" просит силовиков расследовать действия нардепа Климова

25 октября, 2018, 15:23

Члены общественной организации утверждают, что народный депутат от группы "Партия "Відродження" Леонид Климов причастен к захвату государственного имущества

Общественная организация "Рада громадської безпеки" обратилась в Службу безопасности Украины, Министерство внутренних дел и к президенту с просьбой расследовать действия нардепа, члена депутатской группы "Партия Відродження" Леонида Климова. Письма организация опубликовала 24 октября на своем сайте.

В "Раді громадської безпеки" (РГБ) заявляют, что Климов, избранный в парламент как мажоритарщик от одесского округа, причастен к захвату государственного имущества. Активисты описали деятельность политика с 70-х годов, когда тот после работы завотделом в "Спорттоварах" стал партийным функционером.

"Именно на обломках Советского Союза выросла "бизнес-империя" уроженца Макеевки Донецкой области Леонида Климова. Руководящие должности в Одесском исполкоме и сфере торговли стали в период постсоветской приватизации чрезвычайно удобным инструментом - когда комсомолец, а затем уже бизнесмен Климов приватизировал/присвоил целый ряд государственных производственных, торговых и туристических объектов, земельных участков и т.д. Впоследствии захваченная собственность была трансформирована в целую бизнес-империю Климова, известную под названием "Приморье". В финансово-промышленную группу "Приморье" входят строительные, промышленные, торговые, сельскохозяйственные, гостиничные и туристические компании", - сказано в письмах.

Активисты утверждают, что для захвата собственности политик использовал поджоги.

"В правовой плоскости находится достаточное количество фактов незаконного присвоения Климовым рынка "Привоз", земли под застройку в прилегающих к "Привозу" кварталах, стадиона "Черноморец" и т.д. Существует немало фактов, как жителей старых кварталов выживали из их домов - в борьбе за землю исполнители Климова устраивали поджоги в старых жилых кварталах и запугивали людей", - отмечают они в обращении.

Члены организации добавили, что обанкротившийся "Имэксбанк", которым также руководил нардеп, до сих пор не рассчитался со вкладчиками.

"Десятилетиями Климов руководил коммерческим банком "Имэксбанк", который с привлечением коррупционных связей сделал главной финансовой артерией города - принудительно в зарплатные проекты "Имэксбанка" были привлечены все государственные учреждения города и области, а также Пенсионный фонд Украины в Одесской области. После банкротства из-за неплатежеспособности в 2015 году вышеупомянутое банковское учреждение депутатской империи Климова оставило после себя миллиардные долги перед государством и вкладчиками - до сих пор продолжаются суды, в которых представителями банка выступает временная администрация", - сказано в заявлении РГБ к правоохранителям и президенту Украины.

В организации подчеркивают, что до февраля 2014 года Климов был внештатным советником президента Украины Виктора Януковича, а будучи нардепом предыдущего созыва от Партии регионов, голосовал за "диктаторские законы" 16 января 2014 года.

Активисты потребовали, чтобы власти дали правовую оценку "противоправной деятельности и преступной бездеятельности всех должностных лиц, причастных к безнаказанности олигархического клана Климова", возобновили расследования "экономических/уголовных/антигосударственных преступлений, к которым причастны Леонид Климов и его окружение", а также проверили его связи с террористическими формированиями "ДНР", "ЛНР" и связи с Россией.