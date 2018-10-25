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"Динамо" в меньшинстве вырвало победу у "Ренна" в Лиге Европы


фото: REUTERS
В 3-м туре группового раунда Лиги Европы "Динамо" в меньшинстве вырвало победу у французского "Ренна"

Лига Европы. Групповой раунд. Группа K

3-й тур

"Ренн"(Франция) - "Динамо" (Украина) 1:2

Голы: Гренье, 40 - Кендзьра, 21, Буялський

"Ренн": Диалло, Да Сильва, Бенсебайни, Траоре, Желен, Андре, Юханссон, Сарр, Гренье, Дель Кастии (Буриго, 61), Ньянг (Бен-Арфа, 74).
"Динамо": Бойко, Морозюк (Че-Че, 80), Кадар, Бурда, Сидклей, Гармаш (Сидорчук, 68), Шепелев, Кендзера, Вербич (Супряга, 74), Миколенко, Буяльский.
Предупреждения: Миколенко, 11; Гармаш, 25; Шепелев, 38; Сарр, 52; Да Сильва, 70; Буяльский, 90.

На 84-й минуте за повторное предупреждение удален Шепелев.

"Динамо" подошло к матчу с "Ренном" с 2 очками в активе и на третьем месте в группе K. Французы имели 3 пункта и занимали вторую позицию. Возглавляла турнирную таблицу с 4 баллами казахстанская "Астана", последним шел чешский "Яблонец", у которого было 1 очко.

В Ренне "Динамо" повело в счете на 21-й минуте. Виталий Буяльский прошел по левому флангу и отдал передачу в центр, Денис Гармаш не попал по мячу, но по воротам мощно пробил Томаш Кендзера, который эффектно поразил девятку.

"Ренн" отыгрался на 41-й минуте. Ламар Гренье пробил со штрафного и мяч, после ошибки голкипера "Динамо" Дениса Бойко, оказался в воротах.

Киевляне доигрывали матч в меньшинстве. На 84-й минуте вторую желтую карточку и удаление заработал Владимир Шепелев.

Несмотря на это, "Динамо" смогло вырвать победу. На 89-й минуте Че Че отдал отличную передачу вразрез на Виталия Буяльского, который с угла вратарской перебросил мяч через голкипера в сетку.

"Динамо" победило "Ренн" 2:1, набрало 5 очков и вышло на второе место. Также 5 очков у "Астаны", которая в гостях сыграла вничью с "Яблонцем" - 1:1.

Следующий матч "Динамо" сыграет против "Ренна" 8 ноября в Киеве.

 

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