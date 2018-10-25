Путин угрожает Европе ударом, если та разместит новые ракеты США

25 октября, 2018, 11:01

Президент России Владимир Путин заявил об опасности возобновления гонки вооружений, если США выйдут из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и пригрозил Европе, если она разместит американские ракеты на своей территории

Об этом пишет DW.com.

Путин предостерег США от новой гонки вооружений, заявив, что администрация США создаст исключительно опасную ситуацию, если действительно выйдет из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и откажется от продолжения нового договора об ограничении стратегических наступательных вооружений.

"Тогда ситуация будет крайне опасна: не остается ничего, кроме гонки вооружений", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Москве.

По словам Путина, в случае выхода США из ДРСМД Россия даст зеркальный ответ, причем сделает это "быстро и эффективно". Он предупредил, что если Европа разместит на своей территории американские ракеты, то поставит себя под угрозу "возможного ответного удара".

Одновременно российский президент выразил готовность продолжать работать со США по ДРСМД "без всяких истерик".

Он выразил надежду, что ему удастся обсудить эту тему с президентом США Дональдом Трампом 11 ноября на полях встречи в Париже, приуроченной к 100-летию со дня окончания Первой мировой войны.