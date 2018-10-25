Прокуратура уличила центр уклонения от налогов, который действовал в трех областях и скрыл 15 млн грн
25 октября, 2018, 13:57
Прокуратура Киевской области пресекла деятельность межрегионального центра минимизации таможенных платежей
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Центр в течение 2017-2018 годов нанес убытки Госбюджету на сумму свыше 15 млн грн.
Правоохранители провели более 40 обысков по местам проживания организаторов центра, изъяв компьютеры, документы, электронные носители информации, более 30 печатей и почти 10 млн грн наличными.
Обыски проводились на территории Киевской, Харьковской, Одесской областей и города Киева.
Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). Банковские счета фиктивных субъектов предпринимательства арестованы.
- Напомним, ранее сообщалось, что экс-главе Высшего хозсуда Украины Виктору Татькову сообщили о подозрении в создании преступной организации с незаконного обогащения и отмывания средств, в которую входили должностные лица судебной системы.
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