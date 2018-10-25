Прокуратура уличила центр уклонения от налогов, который действовал в трех областях и скрыл 15 млн грн

25 октября, 2018, 13:57

Прокуратура Киевской области пресекла деятельность межрегионального центра минимизации таможенных платежей

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Центр в течение 2017-2018 годов нанес убытки Госбюджету на сумму свыше 15 млн грн.

Правоохранители провели более 40 обысков по местам проживания организаторов центра, изъяв компьютеры, документы, электронные носители информации, более 30 печатей и почти 10 млн грн наличными.

Обыски проводились на территории Киевской, Харьковской, Одесской областей и города Киева.

Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). Банковские счета фиктивных субъектов предпринимательства арестованы.